Artiesten toveren treinwagons om tot kunstwerken in As

door Birgit Van Asten

Ruim 20 straat- en grafische kunstenaars zijn dit weekend aan het werk om de oude wagons van het station van As een nieuw kleurtje te geven. Internationale artiesten zakken speciaal af naar As voor het Off the Tracks-festival. Naast graffitikunst worden er ook workshops georganiseerd zodat bezoekers zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Dit is de eerste stap naar meer street art, want de gemeente werkt ook volop aan een street art wandeling in het Nationaal Park Hoge Kempen.