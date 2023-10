Artikel 27 stelt tentoon in oude staatsschool in Zonhoven

door Dirk Billion

Woensdag opent in Zonhoven een nieuwe tentoonstelling van Artikel 27. De kunsteducatieve organisatie palmt jaarlijks in november een gebouw in dat klaar is voor de sloop. Dit jaar is de staatsschool aan de Genkerbaan in Zonhoven aan de beurt. Een verloederd gebouw dat al bijna twintig jaar leeg staat. Het aantal kunstenaars dat er tentoonstelt is indrukwekkend. Mooi is ook de samenwerking met leerlingen van de school om de hoek.