As lanceert real-life game De Machinist

door Jarne Scheepers

In het station van As kan je vanaf begin september een real-life spel spelen in een oude treinloods. Kinderen en volwassen wanen zich in de wereld van detectives en moeten proberen de geheimen van de Belgische machinisten te ontrafelen. De firma Entered, die gespecialiseerd is in het maken van real life games koos deze locatie omwille van het trein- en steenkool verleden van As. De gemeente hoopt met dit project het toerisme in de buurt extra aan te wakkeren.