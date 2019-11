Asbest gevonden na brand in toekomstig asielcentrum Bilzen

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block vergaloppeert zich in een interview met TV Limburg. Het asielcentrum in Bilzen is dan toch niet voor mensen met een beperking en rolstoelgebruikers. De minister zegt dat ze verkeerd gebrieft is.We gaan live naar Bilzen waar zo dadelijk een solidariteitsactie van start gaat van mensen die hun sympathie willen betuigen voor het asielcentrum.Tijdens de werken op de Grote Markt in Hasselt sukkelt een rolstoelgebruiker in een drie meter diepe put.De Hasseltse school Level X start een project op voor een rookvrije generatie.En koning Filip draagt Limburgse schoenen. De Tongerse schoenenfabrikant Ambiorix is al tien jaar hofleverancier. Een werknemer die er al 55 jaar in dienst is, getuigt hoe de vroegere koning Albert op een zware motor naar Tongeren reed om er schoenen te passen.