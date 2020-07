Asbest vrijgekomen bij brand in Herk-de-Stad, houd ramen en deuren gesloten

- Eén op drie nieuwe coronabesmettingen doet zich voor bij jongeren. De overheid slaagt er niet in tieners en twintigers te bereiken en hen bewust te maken van de gevaren van het virus. - De tweede coronagolf gaat nu al van kwaad naar erger. Het aantal nieuwe besmettingen is bijna verdubbeld. Ook de aantallen ziekenhuisopnames, patiënten op intensieve zorgen en overlijdens stijgen. - Mondmaskers op alle openbare plaatsen, een avondklok, aanwezigheidsregisters in restaurants en lokale lockdowns. Dat zijn de maatregelen die naar verwachting de volgende dagen worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus. De situatie is nu erger dan bij de start van de lockdown in maart, maar het land gaat niet opnieuw op slot. - Brasserie De Vrije Valk in Hoeselt wacht niet op de Veiligheidsraad en verplicht gasten om een mondmasker te dragen.- En we gaan nog even terug naar Alken waar de koninklijke familie een hart onder de riem stak van de bewoners van Cecilia, met 17 coronadoden het zwaarst getroffen woonzorgcentrum.