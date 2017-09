Asbest vrijgekomen bij hevige brand in Kasteel Rochendaal

*De Lijn in Limburg gaat staken op 10 oktober. Dat kondigt de socialistische vakbond aan. Het ACV houdt nog even de boot af. *Het asbestgevaar aan discotheek The Ritz in Hasselt geweken. Omwonenden hebben kritiek op de gebrekkige communicatie tijdens de brand. *Het ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik is klaar voor de opening, later deze maand. Wij kregen vandaag al een rondleiding. *De derbykoorts laait op. Volgens Racing Genk-directeur Patrick Janssens is en blijft STVV favoriet. *Het leven van een bibliothecaris mag dan wel saai lijken. Sportief zijn ze wel. Bibliothecarissen uit 8 landen fietsen 270 kilometer door ons land.