Asbestgevaar geweken na brand bij fruitteler

- Met een erehaag in haar straat in Alken werd Jeannine na vijftig dagen ziekenhuis thuis door de buren verwelkomd. Maar helaas zonder haar Jean-Pierre die ze verloor aan corona. Het applaus van de omwoners deed dan ook deugd. - Ondernemer Stefan Kerkhofs van de Fungroup ziet zwarte sneeuw. Net voor de lockdown had hij fors geïnvesteerd en nu ligt de evenementensector nog maanden plat.- De Limburgse sterrenchefs koken van ongeduld. De nationale veiligheidsraad geeft hen geen perspectief. Wij trokken naar De Slagmolen in Oudsbergen.- Als de horeca straks heropent in de anderhalvemetersamenleving dan is er meer ruimte nodig voor de terrassen. Niet zo in Herk-de-Stad, waar de meerderheid een N-VA-voorstel om de terrassen uit te breiden van tafel heeft geveegd. - En in Houthalen-Helchteren trappen Limburgse DJ's vanavond het lange Hemelvaartweekend in gang. Het festival is live en online te volgen.