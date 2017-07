Asbestmetingen rond Snow Valley in Peer

- De 8-jarige Sofie uit Maasmechelen moet kiezen tussen legaal sterven of illegaal leven. Haar ouders overwegen de staat voor de rechter te dagen omdat de cannabisolie die Sofie broodnodig heeft, verboden is - De politie LRH is misnoegd over paniekzaaierij op Facebook over een vermeende aanrander in Diepenbeek. De politie roept op om altijd aangifte te doen over criminele feiten of verdachte gedragingen - Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigt nieuwe wetten aan om motorbendes te weren uit onze regio - En de ingrijpende werken aan de Grote Markt en alle omliggende straten in Hasselt gaan niet door. De stad vindt geen aannemer die bereid is de werken uit te voeren aan een normale prijs