Asiel overspoeld door gedumpte dieren

Door de aanhoudende warmte en het uitblijven van regen staan in Limburg al heel wat vijvers droog. En dat is slecht nieuws voor de vissen. Visvijvers worden bijgevuld waar mogelijk maar in natuurlijke vijvers laat men de natuur zijn gang gaan. In Domein Kiewit bij Hasselt bijvoorbeeld laat men de vis opeten door reigers. En op de bodem van de droge vijver duikt een uniek plantje op.