* De buitenbubbel van 4 wordt vanaf maandag uitgebreid naar een bubbel van 10. Het is één van de versoepelingen van de coronamaatregelen die het Overlegcomité deze namiddag heeft goedgekeurd.* In het corruptieonderzoek bij de top van de Voorzorg blijven drie verdachten in de cel. De twee zaakvoerders van een Hasselts bouwbedrijf komen vrij onder voorwaarden. * Ondanks de coronabeperkingen in het hoger onderwijs zijn de examenresultaten aan de PXL beter dan in dezelfde periode vorig jaar. * De 27-jarige Stef Lemmens woont in Hasselt in een uitgebouwde winkelkar. Hij bouwde een bamboehut van 2 meter op anderhalf. Niet uit armoede, maar wél als een vorm van maatschappijkritiek. * En een gretig Racing Genk walst over KV Mechelen. In de halve finale van de Beker wacht Anderlecht.