Asielcentrum Leopoldsburg blijft langer open, maar wordt wel afgebouwd

De sporthal aan stedelijk sportcentrum De Soeverein in Lommel wordt uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte dat aansluit op de bestaande hal. “Met een oppervlakte van ruim 1.000 m² biedt deze nieuwe hal voldoende ruimte voor zowat alle indoorsporten,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). De stad investeert maar liefst 1.200.000 euro in het project. De nieuwe sporthal sluit aan op de bestaande sportinfrastructuur in De Soeverein. “De hal is 24 op 44 meter groot waardoor hij multifunctioneel inzetbaar is. De nieuwe zaal kan gebruikt worden voor onder andere basketbal, volleybal en badminton, maar ook voor sporten die veel ruimte nodig hebben zoals zaalvoetbal en handbal”, vertelt Schepen van Openbare Werken Sophie Loots (CD&V). “De nieuwe sporthal zal worden ingezet voor trainingen en voor wedstrijden zonder of met beperkt publiek.” M10 Architecten uit Lille stond in voor het ontwerp van de nieuwbouw. Aannemer Driesen nv uit Pelt voert de werken uit. Als alles volgens plan verloopt, zou de sporthal tegen augustus klaar moeten zijn.