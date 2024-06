Asielcentrum Zutendaal antenne van Lanaken: "Hier is de overlast minimaal"

Het gemeentebestuur van Zutendaal staat machteloos tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het voormalige Hotel Apollo. Dat zegt burgemeester Ann Schrijvers. "Voor de opname van vluchtelingen is bij hotellogies geen nieuwe omgevingsvergunning nodig en het gebouw is ook in orde met de brandveiligheid," klinkt het. Het neemt niet weg dat de buurt razend is. De eerste zwarte vlaggen en borden zijn in de straat verschenen om te protesten tegen de plots aangekondigde komst van 60 asielzoekers. De burgemeester nodigt staatssecretaris De Moor uit om ter plaatse een kijkje te komen nemen.