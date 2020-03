ASL in Hasselt haalt 5 miljoen mondmaskers op en staat in voor repatriëring van buitenlanders

*Het coronavirus verspreidt zich ook in Limburg razendsnel. De teller staat nu al op 5 doden. In het Sint-Trudo-ziekenhuis is een tweede coronapatiënt overleden. *De Limburgse ziekenhuizen verwachten vanaf dit weekend een grote toevloed van patiënten. Alles is in gereedheid gebracht, zoals hier in Sint-Truiden. Het revalidatiecentrum is er omgebouwd tot een extra corona-vleugel. *In de strijd tegen het coronavirus sluit België de grenzen. De UHasselt schort de lessen op tot het einde van het academiejaar en de bloesemfeesten in Haspengouw zijn afgelast.*Op vele plaatsen in Limburg werden witte lakens buiten gehangen: een hartverwarmende boodschap voor alle zorgverleners. Maar ook de vrachtwagenchauffeurs en magazijniers zijn helden. We mochten een kijkje nemen bij het distributiecentrum van TDL in Lummen. *En één week na de lockdown door de coronacrisis heeft de hogeschool PXL zichzelf heruitgevonden.