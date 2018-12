Assisen "Andy heeft Naftaly lichamelijk en geestelijk kapot gemaakt"

Gisterenavond is de politie binnengevallen in een woning in Heers. De politie arresteerde overdag een veertiger in het kader van een grootschalig drugsonderzoek. Agenten vermoedden dat de man in het bezit was van explosieven, en deed daarom een huiszoeking bij de grootouders van de verdachte, waar hij woont. De omgeving werd afgezet en gezinnen in de buurt moesten tijdelijk hun woning verlaten.De verdachte is gekend bij de politie. De man heeft een drugsverleden, en zou ook nazisympathieën hebben. De politie vreesde dat de man in het bezit was van explosieven en schakelde daarom de ontmijningsdienst DOVO in. Of er explosieven zijn gevonden, is nog niet duidelijk.