Twee mannen hebben dinsdagnacht een inbraak gepleegd in een telefoonwinkel in Genk. De inbraak is volledig vastgelegd met camera’s. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe ze snel en gericht te werk gaan. De eigenaars van de winkel vermoeden daarom dat het inbrekersduo de winkel al goed kende. Ze posten de videobeelden op sociale media en hopen zo snel tips te krijgen over de identiteit van de twee dieven. De inbrekers gingen aan de haal met meerdere GSM-toestellen en iPads.