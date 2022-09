Een 38-jarige bestuurder is in Hoeselt betrapt terwijl hij zichzelf aan het filmen was tijdens het rijden. De man testte positief op het gebruik van cocaïne. Een politieploeg merkte gistermiddag een bestuurder op die met zijn gsm aan het filmen was hoe hij de bovengrondse parkeerzone van een appartementengebouw binnenreed. De 38-jarige bestuurder kon niet anders dan de inbreuk toe te geven. Omdat de man uiterlijke tekenen vertoonde van druggebruik, werd een speekseltest bij hem afgenomen. Die tekende positief voor cocaïne. De bestuurder mocht zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren en er werden PV’s opgesteld voor het rijden onder invloed van drugs, voor gsm-gebruik in de wagen en voor bumperkleven. Ook werd er een waarschuwing opgesteld voor zijn rijbewijs dat beschadigd was. Spoorverbreders Enige tijd later werd een getunede wagen gecontroleerd op de parking van de McDonald's op de Tongersestraat. De achterste banden van het voertuig staken buiten de wielkast. De 20-jarige bestuurder uit Riemst gaf toe dat zijn auto werd uitgerust met spoorverbreders, wat in strijd is met de tuning-wetgeving. Het keuringsbewijs voor de auto werd daarop onmiddellijk ingehouden. De jonge bestuurder, die nog maar enkele maanden in het bezit van een rijbewijs was, krijgt 15 dagen de tijd om zijn wagen in orde te brengen en te laten keuren. Ondertussen mag hij zich met zijn voertuig enkel verplaatsen tussen de woning, de garage en de keuring. Er werd een proces-verbaal opgesteld en de jongeman dient zich na geldige keuring opnieuw bij de politie aan te bieden ter controle.