Assisen kapstermoord: "Geen persoonlijkheidsstoornis en niet geestesziek"

Politieagenten en militairen verzamelen weer massaal aan het Nationale Park Hoge Kempen in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem. Er wordt opnieuw gezocht naar de voortvluchtige en gewapende militair Jürgen Conings. Voorlopig ontbreekt elk spoor van de man. Het park blijft voorlopig wel geopend. Enkel de delen waar de gerechtelijke acties plaats vinden, worden tijdelijk afgesloten. Dat laat gouverneur Jos Lantmeeters weten op Twitter:Vandaag vinden er gerechtelijke acties plaats in het Nationaal Park Hoge Kempen. Enkel het gebied waar er gezocht wordt, zal door de veiligheidsdiensten tijdelijk worden afgesloten voor het publiek. Gelieve de instructies van de diensten ter plaatse op te volgen.— Jos Lantmeeters (@joslantmeeters) May 27, 2021Ruim een week geleden verdween Jürgen Conings plots van de radar. De militair was gewapend en liet drie afscheidsbrieven achter. Zijn auto - met daar in raketwerpers - werd gevonden aan het natuurdomein Heuvelsven in Maasmechelen. Politie, leger en speciale eenheden trokken massaal naar het Nationaal Park Hoge Kempen om de nog steeds gewapende man te zoeken. Dagenlang werd het park uitgekamd, de politie hield ook huiszoekingen bij vrienden en familie. Maar voorlopig ontbreekt nog elk spoor.