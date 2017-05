Assisen: Kinderen slachtoffer getuigen

Afgelopen weekend hebben oplichters verschillende klanten van bankkantoren die geld afhaalden, op een listige manier bestolen. Er waren aangiften bij de politie over feiten in Peer, Hechtel-Eksel, Neerpelt en Heusden-Zolder. Slachtoffers van de oplichters werden meteen nadat zij geld uit de automaat hadden gehaald met hun bankkaart, aangesproken door een man. Die persoon maakte hen erop attent dat zij biljetten hadden laten liggen na hun geldafhaling. Toen de niets vermoedende klanten terugkeerden, bleken er inderdaad bankbiljetten klaar te liggen in de geldautomaat. Oplichters verhoogden afhaallimietDe persoon die hen aansprak raadde de slachtoffers aan om hun kaart opnieuw in te brengen in de geldautomaat. Als de klant dit deed, kwam de kaart niet meer terug uit de automaat. De oplichter bood dan hulp aan door Cardstop te bellen. De gedupeerden gingen er daardoor vanuit dat hun bankkaart werd geblokkeerd. De oplichters recupereren echter de kaart van de klant. Allicht hebben zij eerder over de schouder meegekeken om de geheime code van de slachtoffers te kennen. De kaart en bijhorende code werd gebruikt om via de app voor zelfbankieren de afhaallimiet van de bankrekening te verhogen. De oplichters schreven vervolgens geld over van de spaarrekening van de gedupeerden naar hun zichtrekening. Op die manier konden zij grote sommen geld afhalen met de gestolen bankkaarten. Oproep slachtoffersDe politie doet een oproep aan slachtoffers van deze criminelen om zeker aangifte te doen van de feiten. Al wie getuige was van soortgelijke feiten of over de werkwijze van de daders nuttige informatie kan verschaffen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan in het dichtstbijzijnde politiekantoor, of bij de politiezone Kempenland op volgende contactgegevens: 011/399 299 of info@politiekempenland.be