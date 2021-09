Assisen Limburg buigt zich dit jaar nog over twee moordzaken

Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft dinsdag dezelfde 23-jarige vrouw twee keer uit het verkeer moeten halen. De vrouw reed roekeloos en testte bovendien positief op het gebruik van cocaïne en metamfetamines. De politie kreeg meldingen binnen van een voertuig dat tegen hoge snelheid aan het rijden was doorheen het centrum van Bilzen. De auto zou hierbij platte band hebben, en verder rijden op de velg. De auto kon aangetroffen worden op de Winterstraat te Bilzen. De bestuurster had haar wagen net geparkeerd. De velg was gloeiend heet en sterk in omvang verkleind. Van de band bleef niets over.Aangezien de vrouw volledig van de wereld leek, werd ze meegenomen naar het commissariaat, een eindje verderop. Het viel op dat ze op dat moment nog steeds restanten van een wit poeder onder haar neus had. Op het commissariaat legde de bestuurster een negatieve alcoholtest af. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist over de hele lijn positief was, werd een speekseltest opgelegd. De test tekende positief voor het gebruik van cocaïne en metamfetamines.Al snel bleek dat de bestuurster enkele uren eerder haar rijbewijs al voor 15 dagen had moeten afgeven aan de politie van Tongeren nadat ze daar een eerste positieve speekseltest voor cocaïne had afgelegd. Omdat de bestuurster geen rijbewijs kon voorleggen en omdat ze gereden had tijdens de periode van een onmiddellijke intrekking, werd haar voertuig nu getakeld.De vrouw werd ter ontnuchtering in de cel van het commissariaat geplaatst. In haar voertuig, waarvan de keuring bovendien verlopen was, werd ook nog een gebruikershoeveelheid ketamine aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen. De bestuurster kreeg in totaal 4 processen-verbaal opgesteldRijden onder invloed van drugsRijden tijdens onmiddellijke intrekkingWederrechtelijk bezit van verdovende middelenAndere verkeersinbreuken (zoals vervallen keuring)