Assisenproces in Tongeren van start

Bruno Buysse, oud-N-VA schepen in Heusden-Zolder, is vrijgesproken van gesjoemel met zijn eenmanszaak. Het parket had een celstraf van 3 maanden gevraagd. Volgens het parket richtte Buysse in 2014 de eenmanszaak op en een jaar later liet hij die op de fles gaan om zo zijn schuldeisers te ontlopen.