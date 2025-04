Assisenproces rond langste ontvoering in ons land van start

door Marijke Nijssen

Vandaag start het assisenproces van acht beschuldigden die terechtstaan voor de ontvoering van een jongen uit Genk. Ze riskeren levenslang voor de 42 dagen lang durende ontvoering. Het is de langstlopende ontvoering in ons land, naast de zaak-Dutroux.

In de nacht van 20 op 21 april 2020 wordt de 13-jarige jongen ontvoerd. 4 gewapende en gemaskerde mannen dringen met geweld de woning van het gezin binnen. Ze dragen valse politie-uniformen. De ouders worden geboeid en onder schot gehouden. De ontvoerders verzamelen de kinderen en eisen 5 miljoen euro in ruil voor de vrijlating van de 13-jarige jongen. Het losgeld moet binnen de 48 uur betaald worden, anders zouden de ouders hun kind nooit meer zien. De ouders mogen geen contact opnemen met de hulpdiensten, maar doen dat toch. De politie start meteen een onderzoek.





De ontvoerders geven de ouders af en toe een teken van leven. Ze sturen foto's of geluidsfragmenten. Maar ze blijven dreigen: de ouders moeten losgeld geven, of hun zoon overleeft het niet. In totaal betalen de ouders in twee gelddrops 330.000 euro. Na 42 lange dagen, laten de ontvoerders de jongen vrij op 1 juni rond middernacht. Een uur later arresteren de speciale eenheden Bouloudo, een bekende moslimextremist uit Maaseik. De rest van de nacht volgen er nog arrestaties.





Het proces zal naar schatting 3 tot 4 weken duren. Op het einde zal de volksjury, bestaande uit 6 vrouwen en 6 mannen, beslissen over de schuld of de onschuld.