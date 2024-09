Assisenproces rond moord op Peltenaar Marcel van Hout gestart: ex-vrouw en klusjesman staan terecht

Speurders zijn op zoek naar getuigen in de hoevemoord in Elen. Op dinsdag 28 augustus 2018, rond 18.30 uur, werd de 61-jarige Gerty Vanhoef vermoord in haar woning, genaamd de “Damiaanhoeve”, in Elen, een gehucht van Dilsen-Stokkem. Zij had meerdere steekwonden en de hoeve werd in brand gestoken om sporen uit te wissen.Het onderzoek zat een tijdlang muurvast. Maar nu verspreiden de Federale Politie en het parket een gerichte oproep tot getuigen. Zo werden er op het ogenblik van de feiten twee SUV’s opgemerkt vlakbij de Damiaanhoeve.De eerste SUV was een kleine donkergrijze SUV en reed over de Pastoorsdijk richting Elen. De tweede SUV had een donkere kleur en een lichtgekleurde achterbumper en reed ter hoogte van de kruising van de Damiaan en de Pastoorsdijk en sloeg linksaf naar de Nuchelenvaart.Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.euBekijk ook: