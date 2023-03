Assisenwatcher Verwerft: "Een proces als dit zou wel eens het einde kunnen inluiden van het Hof van Assisen."

Op de Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren, ter hoogte van het eilandje, is vandaag opnieuw gezocht naar het lichaam van Elke Wevers. De gecoördineerde zoekactie onder leiding van de onderzoeksrechter in Tongeren bleef zonder resultaat. Elke Wevers verdween op 9 december 2010 toen ze op weg was naar haar werk in Maaseik. In 2011 werd ook al gezocht op de Zuid-Willemsvaart, maar aangezien de sonar waarmee in het water wordt gezocht intussen meer geavanceerd is, vonden politie en justitie het interessant om opnieuw op deze plek te zoeken. De cel vermiste personen, de scheepvaartpolitie, het technisch steunteam van de federale politie, het duikteam van de civiele bescherming en de lokale politie Maasland zochten vandaag mee aan de Zuid-Willemsvaart.