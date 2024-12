door Wout Hermans

In het het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden loopt binnenkort een opvallende expo met de naam Ensor en Asster. Ter ere van James Ensor, de Belgische avant-gardekunstenaar die 75 jaar geleden overleed, maakten enkele patiënten van het ziekenhuis kunstwerken in de stijl van Ensor. In het ziekenhuis proberen ze steeds vaker beeldende therapie te koppelen aan psychische zorg.