De horeca mag voorzichtig beginnen dromen van een heropening in mei. Dat heeft professor biostatistiek van de UHasselt, Geert Molenberghs laten uitschijnen in het middagnieuws van TVL. We moeten nog even een slag om de arm houden, zegt Molenberghs, maar de piek van de derde golf lijkt voorbij en de daling van de besmettingscijfers is ingezet. Ook in Limburg de komende dagen. Het is belangrijk dat we de inspanningen volhouden. Dan zullen de cijfers drastisch naar beneden blijven gaan. Zeker bij de 65-plussers moet de vaccinatie sneller gaan. En dan zal deze zomer al veel mogelijk zijn.