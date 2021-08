Aan de brandweerkazerne van Heusden-Zolder is deze morgen om 08u11 een minuut stilte gehouden voor Chris Medo en Benni Smulders. De twee brandweermannen kwamen dag op dag twee jaar geleden om het leven bij een brand in Beringen. Chris Medo en Benni Smulders werden op 11 augustus 2019 ’s nachts opgeroepen voor een brand in een leegstaande loods aan de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn. Daar werd een flashover hen fataal. Vier brandweermannen raakten ook gewond. Vanavond om 18u30 wordt een minuut stilte gehouden op het kerkhof. Ook de familie van de slachtoffers zal daar aanwezig zijn. Later volgt meer in het TVL Nieuws.