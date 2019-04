Auditeur besluit dat verkiezingen in Bilzen ongeldig zijn

Moeten de Bilzenaren binnenkort opnieuw naar het stemhokje voor de gemeenteraadsverkiezingen? Het is niet uitgesloten. De auditeur van de Raad van State zegt namelijk dat de verkiezingen in Bilzen ongeldig zijn, na de klacht van Johan Sauwens. Vrijdag volgen de pleidooien en daarna spreekt de Raad van State zich definitief uit. Als er dan toch nieuwe verkiezingen komen, vindt burgemeester Steegen dat die niet mogen samenvallen met die van 26 mei. Hij pleit voor een datum ergens in juni. Maar zover is het dus nog niet.