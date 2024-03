Via een grootschalig burgeronderzoek zoekt de Vlaamse overheid naar een oplossing om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Ze doet dat naar aanleiding van bestaande lokale initiatieven en het initiatief van de Limburgse imkersbond, die al duizenden vallen heeft verspreid. Dat zegt Nicolas Pardon van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). “De Aziatische hoornaar heeft een grote impact op de imkerij, de biodiversiteit en daarbij is er ook een risico op steken. Maar er zijn nog weinig harde cijfers over bekend.“ Nu de lente in aantocht is, ontwaken heel wat insecten uit hun winterslaap, waaronder ook de koninginnen van de gevreesde Aziatische hoornaar. Omdat er nog weinig gegevens bekend zijn over de beste methode om het insect te bestrijden, start Vlaanderen een grootschalig burgeronderzoek. Daarbij wordt gemeten naar het aantal koninginnen die in de vallen terechtkomen. Koninginnen die ontwaken zijn op zoek naar suikers om op krachten te komen. De vallen bevatten een lokstof op basis van suikerwater. “Het is nu het ideale moment om het onderzoek te starten. Anders komen ze op het nest te zitten. Maar het is ook niet per se omdat een koningin gevangen werd, dat daarom een nest werd vermeden.” De onderzoekers hebben ook aandacht voor andere insecten die in de vallen terecht komen. Ze willen vermijden dat de lokmiddelen een grote impact hebben op de biodiversiteit. “De vallen worden voortdurend gemonitord op de bijvangst. Daarom dat er ook verschillende soorten vallen onderzocht worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we weten wat de beste bestrijdingsmethode is,” aldus ANB. Het project wordt gedaan in samenwerking met Natuurpunt en MijnTuinlab. Wie zelf wil meedoen met het onderzoek, kan zijn val registreren via de website van MijnTuinlab. Deelnemers worden dan verwacht om alle vangst in te voeren en bij voorkeur ook de bijvangst op te laden. Het onderzoek loopt tot 31 mei. Foto: Belga