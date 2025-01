Auto belandt in waterbekken na slippartij in Genk

In Brussel wordt er vandaag betoogd tegen de pensioenplannen van de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering. Vooral in het onderwijs is het ongenoegen groot. De vakbonden trekken sinds deze voormiddag door Brussel. Ook vanuit Limburg is de opkomst groot. Zo zouden er minstens 5000 Limburgse ambtenaren mee betogen. De onvrede in het onderwijs is nog nooit zo groot geweest. Leerkrachten die nooit gestaakt hebben, leggen deze keer wel het werk neer. We gaan naar Tine in Brussel. Tine, hoe is de sfeer daar?