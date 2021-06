- Koning Filip bezoekt het vaccinatiecentrum in Beringen. Hij spreekt er met medewerkers en mensen die hun vaccin krijgen. De koning spoort ook iedereen aan om zich, net als hijzelf, te laten vaccineren.- De Diepenbeekse Annick Vandenbergh is vrijwilligster in het vaccinatiecentrum om haar zus te eren die als zorgverlener werkte en uit het leven stapte omdat de coronacrisis haar te veel werd. - In Riemst doet de familie van de vrouw die zaterdag zwaar gewond geraakte bij een ongeval met vluchtmisdrijf een oproep naar getuigen. Het slachtoffer ligt in coma, haar kinderen en echtgenoot hopen dat iemand de dader te voet zag wegvluchten.- In Maasmechelen wordt de buurt rond Eisden Tuinwijk geteisterd door everzwijnen. Ze lopen er gewoon over straat en dat is uiteraard gevaarlijk voor de automobilisten.- En de stad Hasselt wil de wekelijkse markten plasticvrij maken. Alle bezoekers worden aangemoedigd om zonder plastic zak te winkelen en een herbruikbare boodschappentas te gebruiken.