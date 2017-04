Auto brandt uit op E314

*De Fatih-moskee in Beringen verliest binnen 60 dagen haar erkenning. "Het kan niet de bedoeling zijn dat het Turks probleem naar Vlaanderen en Limburg wordt geïmporteerd", zegt Vlaams minister Homans. Burgemeester Webers betwijfelt dat de minister de juiste beslissing neemt. *In Hasselt beleven 2 glazenwassers, 12 verdiepingen hoog, een hachelijk avontuur. *Het windmolenpark in Riemst komt er niet na massaal protest. Er is in Limburg een maatschappelijk debat nodig over de vraag waar we nog windmolens willen in de toekomst. *Het is een nieuwe trend. Een fiets leasen is in opmars. Een bedrijfje in Lommel heeft er zich in gespecialiseerd. *En we nemen in deze uitzending een kijkje achter de schermen bij Zangersheide in Lanaken. De uitstraling van het domein van wijlen Leon Melchior zorgt er mee voor dat de Limburgse paardensport internationaal aan de top staat.