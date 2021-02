- Experts raden aan om ook op kantoor een mondmasker te dragen. Het advies komt er omdat kantoorruimtes een bron van besmettingen blijven en het aantal thuiswerkers niet meer lijkt te stijgen. Bij Encon is het mondmasker op kantoor al langer verplicht, ze hopen dat meer bedrijven nu volgen.- De druk op de rusthuizen neemt toe om de bezoekregeling te versoepelen. Maar de sneltesten creëren te hoge verwachtingen, vinden ze bij Katarinadal in Hasselt. Omdat de sneltesten geen besmette mensen zonder symptomen onderscheppen, versoepelen ze de bezoekregeling voorlopig niet.- In Sint-Truiden blijven drie scholen nog zeker tot de krokusvakantie dicht omdat er bij de tweede coronatest extra besmettingen zijn vastgesteld. Ondertussen zitten duizenden Limburgse gezinnen in quarantaine en dat zorgt voor heel wat praktische problemen.- Drank krijgt net als sigaretten een etiket dat waarschuwt voor de risico's van alcohol. De beslissing kadert in het ambitieuze kankerbestrijdingsplan van de Europese commissie, dat parlementslid Hilde Vautmans uit Sint-Truiden mee uittekende. - En de opleiding Bouw van de Hogeschool PXL laat studenten een examen afleggen in Virtual Reality.