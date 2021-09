Auto crasht tegen gevel van woning in Zolder

door David Bijnens

In de Laambroekstraat in Heusden-Zolder is deze middag een auto met aanhangwagen tegen de gevel van een woning gebotst. Een slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde even voor 15 uur. Om een nog onbekende reden verloor de chauffeur de controle over het stuur en kwam tegen de gevel van een woning terecht. De schade aan de muur is groot. De brandweer kwam ter plaatse om het gebouw te stutten. De Laambroekstraat werd een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.