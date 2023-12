Auto dondert naar beneden in parking Shopping 1 in Genk

En eindigen doen we met de TVL-nieuwjaarsconference. TV Limburg gaat opnieuw in zee met Yannick Noben. Een jaar geleden, op 1 januari was Noben al present. Op de eerste dag van het nieuwe jaar is hij weer van de partij. Aan inspiratie geen gebrek. Hij maakt niet graag grapjes over politici, maar in 2023 kon hij er niet onder uit. Denk maar aan Conner Rousseau, Vanquickenborne, Gwendolyn Rutten. Die ontbreken dus niet op de nieuwjaarsconference van TV Limburg, waarvoor hij volop aan het oefenen is in de Limburgse zalen.