Vanochtend vroeg brandde het in de productiehal van een metaalbedrijf met aanpalende schrijnwerkerij in de Ambachtslaan in As. In geen tijd stond het gebouw in lichterlaaie. Stukken gevel begeven het door de hitte en vallen naar beneden. Het vuur brak rond 4.45 uur uit in het gedeelte dat gehuurd wordt door een metaalbedrijf. Werknemers hoorde het alarm afgaan en waarschuwden de brandweer. Tijdens de bluswerken waren kleine ontploffingen te horen. Door de hitte explodeerden bussen met lak en onderdelen van machines. Brandweer Oost-Limburg cöordineerde de bluswerken. Hiervoor kwam er versterking van korpsen uit de rest van Limburg. Zo’n veertig manschappen bestreden het vuur. Tijdens de bluswerken werd een tekort aan water vastgesteld. De watervoorziening bleek er onvoldoende voor zo’n uitslaande brand. De brandweer installeerde een commandopost op het terrein. De brandweer kon de kantoorgebouwen van de schrijnwerkerij redden. Ook een tweede productiehal is gevrijwaard. Er raakte niemand gewond.