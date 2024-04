Auto overkop in Heusden-Zolder

door Marijke Nijssen

In de Terlaemenlaan in Heusden-Zolder is deze middag een auto in de beek terechtgekomen.

Het ongeval gebeurde rond het middaguur, vlakbij het Circuit van Zolder. De auto is om een nog onduidelijke reden beginnen slippen, is vervolgens tegen een boom terechtgekomen en uiteindelijk overkop gegaan in de beek langs de weg. De brandweer is ter plaatse moeten komen om de vrouwelijke bestuurder uit de wagen te bevrijden. Of zij gewond is geraakt, is op dit moment nog niet duidelijk.