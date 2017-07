Auto rijdt woning binnen in Kinrooi, bestuurder overlijdt

- In Diepenbeek hebben twee twintigers hun eigen ongeval gefilmd. De bestuurder is opgepakt maar niet aangehouden. De passagier is in levensgevaar. Het parket stelt een onderzoek in. - De vrijgelaten verdachte van de moord op Luana in Genk is in de gevangenis hard aangepakt door medegedetineerden. Hij doet vanavond samen met zijn advocaat zijn verhaal. - Er lopen in Limburg 13 onderzoeken naar cybercriminaliteit. Dat blijkt uit cijfers van de computer crime unit die onze redactie kon inkijken. - Pukkelpop krijgt een milieuvergunning voor 20 jaar. De festivalorganisatoren moeten zich wel houden aan strenge voorwaarden rond geluidsoverlast en lichtvervuiling - En hondeneigenaars hebben nood aan hondenweides. Uit een bachelorproef van een PXL-studente blijkt dat gemeenten het vaak helemaal verkeerd aanpakken.