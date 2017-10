Auto zorgt voor ravage in Tongerse taverne

De Olmense Zoo wil de deuren opnieuw openen. De eigenaars deden enkele aanpassingen en vragen een nieuwe vergunning aan. In Beringen start afvalintercommunale Bionerga nog dit jaar met de voorbereidende werken voor de bouw van een biostoomcentrale van 200.000 ton. Ralf Berendsen van sterrenrestaurant La Source in Lanaken is verkozen tot meest beloftevolle chef van het land. In het voetbal trekt STVV als tweede in de stand naar leider Club Brugge, bij Racing Genk willen ze hun winning mood aanhouden tegen Kortrijk. En in het vijfde deel van de TVL-reeks over de boekenbeurs trekken we naar Rudi Hermans uit Heusden-Zolder, die zijn 29ste boek voorstelt.