Autoparking aan het station van Tongeren en Sint-Truiden wordt betalend

Het verkeerscirculatieplan in Leopoldsburg zorgt voor frustratie en onbegrip bij bewoners. De nieuwe verkeerssituatie is sinds vorige week maandag van toepassing aan het toekomstige Liberation Garden museum. Het gaat om een proefopstelling met een eenrichtingsstraat en een omleiding. De gemeente wil op die manier testen of de verkeerscirculatie vlotter kan verlopen vanaf de opening van het museum. Eén van de buurtbewoners trekt dagelijks enkele uren van zijn tijd uit om automobilisten te waarschuwen voor de gevaarlijke situatie die er is ontstaan.