De politie Limburg Regio hoofdstad waarschuwt om altijd alert te zijn dat er niemand meekijkt wanneer je de code van je bankkaart ingeeft. ‘Shoulder surfing’ is namelijk een list die vaak gebruikt wordt door dieven om mensen geld afhandig te maken. Vorige week kon de politie LRH nog twee verdachten inrekenen, die eerder deze maand de bankkaarten van twee Hasselaren hadden gestolen om er vervolgens grote sommen geld mee af te halen. Op dinsdag 10 november werd de bankkaart van een 83-jarige man gestolen op de parking van een warenhuis op de Herkenrodesingel in Hasselt. De man werd afgeleid door middel van een list. Enkele minuten eerder hadden de verdachten via ‘shoulder surfing’ de code van de bankkaart van het slachtoffer gezien. Kort daarna werden er aanzienlijke bedragen van de rekening van de man afgehaald of overgeschreven. Op dezelfde dag werd een 74-jarige vrouw op de parking van een warenhuis op de Kuringersteenweg in Hasselt op dezelfde manier bestolen. Geseind voertuig aangetroffen De politie Limburg Regio Hoofdstad startte onmiddellijk een onderzoek op naar de feiten. Op maandag 16 november heeft de wegpolitie van Antwerpen het voertuig van de verdachten, dat eerder door de politie LRH geseind werd, aangetroffen in Turnhout. Twee mannen van 37 en 43 jaar werden opgepakt en overgebracht naar het politiecommissariaat in Hasselt. Twee dagen later werden de twee verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Ze werden allebei aangehouden.