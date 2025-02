Axelle Red bezoekt humanitaire projecten van Handicap International in Rwanda

door Wout Hermans

De Hasseltse zangeres Axelle Red heeft in Rwanda enkele humanitaire projecten van Handicap International bezocht. Axelle Red is al sinds 2017 ambassadrice van Handicap International, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen en mensen met een handicap in conflict- en rampgebieden. In Rwanda ontdekte ze enkele zorgprojecten in ziekenhuizen en inclusief onderwijs in scholen. Met haar bezoek wil Axelle Red de werking van Handicap International in de kijker zetten en meer aandacht vragen voor de problemen waar mensen met een beperking mee kampen.