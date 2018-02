Bakker in Sint-Truiden zit zesde keer in drie maanden tijd zonder elektriciteit

- In Sint-Truiden zit een bakker al voor de zesde keer in drie maanden zonder elektriciteit. Sinds er werken in zijn straat zijn uitgevoerd, komt er geen einde aan de elektriciteitsproblemen - In onze rechtbanken nemen steeds meer jonge vrouwen de fakkel over van oude mannelijke rechters en advocaten. - Gouverneur Herman Reynders moet de Noord-Zuid uit het slop halen. Na de commotie over straffe uitspraken van Bart De Wever hebben de politieke partijen de rangen gesloten. Binnen enkele weken zou een nieuwe oplossing op tafel liggen - In Herderen bij Riemst is een 70 meter hoge kraan de hele dag bezig geweest om het kruis van de kerk naar beneden te halen. - En de enige verbindingsweg tussen Voeren en de rest van Limburg is afgesloten nu de brug over het Albertkanaal in Visé bijna een meter verzakt is. De brandweer van Bilzen moest vanochtend een ruime omweg maken om een brand in Voeren te blussen