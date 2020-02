Balletschool Veronique Lenaers brengt Don Quichote naar Genk

Met Speelplaats is de stad Beringen een nieuwe concertzaal rijker. De naam van de zaal is niet zomaar gekozen want de concerten zullen plaatsvinden in de kelder van het oude schoolgebouw van de Lutgart site in het centrum van Beringen. Het is het team achter het ter ziele gegane Putrock dat met het initiatief start. Het is de bedoeling dat er maandelijks nationale artiesten en lokaal talent op het podium van Speelplaats zullen spelen.