Bankdirecteurs moeten voor meer leven zorgen in de wijken van Hamont-Achel

Wie in de Paasvakantie wil genieten van mooi weer, boekt zich best een vakantie in het buitenland. Want de lente is nog niet in zicht. Het blijft nog zeker twee weken kwakkelweer. Daarna is het afwachten of er een weersverbetering in zit. De komende dagen blijft het alvast regenen, al wordt het iets zachter. Voor de eerste week van de paasvakantie moeten we niet meteen op beterschap hopen met temperaturen niet hoger dan 12 of 13 graden. 's Nachts kan het zelfs gaan vriezen. De maand maart was nat. We zitten nog altijd te wachten op de eerste, echte lentedag. De meeste mensen snakken er echt naar, na de lange, koude winter.