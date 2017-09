Bankzitter loopt wedstrijdveld op en deelt karatetrap uit aan tegenspeler

De Truiense Serge Gumienny heeft zijn laatste match gefloten. De scheids zet na 30 jaar een punt achter zijn carrière. Dat liet hij zelf weten via Twitter.The Final Whistle. Een einde aan 30jaar arbitrage. Thanks aan iedereen die mij gesteund heeft. Good luck for the future @BelgianReferees— Serge Gumienny (@SergeGumienny) 5 september 2017De 45-jarige Gumienny floot in totaal meer dan 250 matchen in de Jupiler Pro League. De arbiter kreeg aan pas nog stevige kritiek van de Pro League, omdat hij afwezig was bij de jaarlijkse testen. Hij zou in september een herkansing krijgen, maar heeft die dus niet nodig.