Luca Brecel is op z'n 28ste de nieuwe wereldkampioen snooker. De Maasmechelaar haalde het in een beklijvende finale van viervoudig wereldkampioen Mark Selby. Luca Brecel is niet alleen de eerste Belg ooit die wereldkampioen wordt in het snooker, hij is ook de eerste speler van het Europese vasteland. En zo doorbreekt hij als jonge Belg een aloude Britse traditie. Een reportage van onze man in Sheffield, Bart Husson.