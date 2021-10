We moeten ons geen illusies maken over de peperdure energiefactuur. Die zal alleen maar nog duurder worden. Dat zeggen energiespecialisten van Energyville in Genk in een reactie op de algemene verontwaardiging over de stijgende energiekosten. Energiewaakhond CREG berekende dat een doorsnee gezin dit jaar 714 euro extra zal moeten betalen voor elektriciteit en gas, terwijl die rekeningen nu al een steeds grotere hap uit ons budget nemen. Volgens Energyville moeten we het roer omgooien en afstappen van fossiele brandstoffen. We moeten van het gas af en investeren in renovatie en duurzame energie. Warmtepompen zijn de toekomst.