Bartholomé Marquez is nieuwe trainer van STVV

Noliko Maaseik heeft al een trainer-coach, twee spelverdelers, twee opposites, een libero, drie receptie-hoekaanvallers en nu ook een derde middenman. Die derde middenman is de jonge Italiaan Nicholas Sighinolfi (°11 augustus 1994). Nicholas Sighinolfi (2m04) kreeg een jeugdopleiding van de Italiaanse absolute topclub Modena. In 2013-2014 speelde hij nog met het tweede team van Modena in Serie B. Het seizoen erna werd hij opgenomen in de brede kern van het A-team en mocht hij af en toe al eens aan het venster piepen, zij het als 3e of 4e middenspeler. Nicholas Sighinolfi zat in elk geval al vrij dicht in de buurt van het A-team toen Modena in 2015-2016 de supercup, de beker én de titel pakte. Het voorbije seizoen werd hij door Modena geparkeerd bij Materdomini Castellana Volley in Serie A2. Een kwestie van alvast meer speelgelegenheid te krijgen en ervaring op te doen. En nu zet hij dus de volgende stap: samen met Noliko Maaseik opnieuw een gooi doen naar die felbegeerde Belgische titel, proeven van Europees volleybal en allicht vooral zich doorzetten in een nieuwe, totaal vreemde omgeving in het buitenland.