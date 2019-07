In Leopoldsburg hebben militairen vanmorgen een baileybrug van 13 ton met een hijskraan op twee containers geplaatst. Een baileybrug is een speciale brug die voor het eerst gebruikt werd in de jaren '40, om op korte termijn een logistieke overgang te creëren. De brug in Leopoldsburg dient als decor voor de tweede editie van "De Grote Rappèl", een totaalspektakel over de Tweede Wereldoorlog dat in september in première gaat.