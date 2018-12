Sport Bas Leinders: "Kans bestaat dat we ooit nog een Limburger in de F1 krijgen."

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In TVL Sportcafé liet ex-F1-piloot Bas Leinders zijn licht schijnen over de Limburgse toekomst in de eenzitterij. Volgens de Breeënaar moeten we de hoop niet opgeven. Onlangs scoorden we nog heel goed op het WK karting in Brazilië.